Вайцеховская объяснила, почему на шоу Плющенко в Москве был аншлаг, а на Гран-при — нет

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская сравнила организацию шоу Евгения Плющенко и этапа Гран-при России, которые в один день проходили на разных аренах Москвы. Первое – при аншлаге, второе – при полупустых трибунах.

«Кто такая Яна Рудковская и что она понимает в фигурном катании?» Этот вопрос на протяжении лет десяти последних, если не больше, я слышала раз сто. Сегодня же снова вспомнилось. Потому что шоу, посвящённое 35-летней ледовой карьере Евгения Плющенко, и которое проводилось, замечу, в достаточно конкурентный, тяжёлый в плане зрителей день (на другом конце Москвы в это же самое время проходил четвёртый этап Гран-при России), собрало полную «ВТБ Арену». 12 с чем-то тысяч, если не ошибаюсь.



Ни один из трёх (уже почти четырёх) прошедших этапов Гран-при даже близко не подошёл к состоянию «полный зал». Даже в Казани, где вместимость катка по меркам фигурного катания совсем крошечная, тысячи три, наверное. Трибуны были полны разве что на Камиле Валиевой.



Шоу — это не спортивное действо, но вот как-то так получилось, что именно шоу Плющенко дало возможность Саше Трусовой, Саше Самарину, Диме Алиеву, Марку Кондратюку, Лизе Худайбердиевой с Егором Базиным, Софье Титовой впервые в этом сезоне откататься при полном аншлаге в центральном дворце столицы. Яна, за это отдельное громадное спасибо!



Шоу дало возможность всем маленьким фигуристам «Ангелов Плющенко» мало того что выйти на лёд со всеми перечисленными выше звёздами, но выйти в реальную артистическую жизнь. Почувствовать, что такое реальный живой зал, а не полторы скамейки, на которых сидят мамы-папы-бабушки.



Шоу реально заставило задуматься о том, что успех любого дела — это прежде всего профессиональный подход и идея. Профессионализма в организации, как и идей на льду и сцене было море. Было желание сделать праздник, что удалось блестяще (ещё раз — спасибо, Яна!). И, знаете, когда фигуристы катают финал, а народ продолжает сидеть на своих местах — это круто. Реально круто.



Яна, я просто снимаю шляпу! За Лену Ильиных с Сергеем Полуниным. За ваших малышей из «Академии», невероятно гордых от того, как крут их тренер, с которым они катаются на одном льду и который так сильно (это было видно) ими гордится. За Билана и Киркорова, поющих живьём для того, чтобы под это сопровождение катались те, кем они искренне восхищаются. Это реально было очень искренне, поэтому и пробирало до мурашек местами.



А в серии российского Гран-при нет даже показательных. Неужели это вообще никому не нужно?» – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.