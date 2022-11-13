Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Прокат короткой программы Софьей Муравьёвой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве

Прокат короткой программы Софьей Муравьёвой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве
Комментарии

16-летняя российская фигуристка Софья Муравьёва, тренирующаяся у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, замыкает тройку призёров по итогам проката короткой программы на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.

Муравьёва исполнила тройной аксель, тройной флип, а также каскад тройной лутц – тройной тулуп. Судьи оценили выступление Софьи в 82,24 балла. Лидером соревнований является Елизавета Туктамышева (84,05 балла).

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Туктамышева сразится за победу, но соперница из группы Тутберидзе владеет квадами. LIVE! Туктамышева сразится за победу, но соперница из группы Тутберидзе владеет квадами. LIVE!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022