Прокат короткой программы Софьей Муравьёвой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве

16-летняя российская фигуристка Софья Муравьёва, тренирующаяся у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, замыкает тройку призёров по итогам проката короткой программы на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.

Муравьёва исполнила тройной аксель, тройной флип, а также каскад тройной лутц – тройной тулуп. Судьи оценили выступление Софьи в 82,24 балла. Лидером соревнований является Елизавета Туктамышева (84,05 балла).

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