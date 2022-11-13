Прокат короткой программы Софьей Муравьёвой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве

16-летняя российская фигуристка Софья Муравьёва, тренирующаяся у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, замыкает тройку призёров по итогам проката короткой программы на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.
Муравьёва исполнила тройной аксель, тройной флип, а также каскад тройной лутц – тройной тулуп. Судьи оценили выступление Софьи в 82,24 балла. Лидером соревнований является Елизавета Туктамышева (84,05 балла).
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
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