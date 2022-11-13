Туктамышева заявила 2 трикселя в ПП на 4-м этапе Гран-при, Акатьева — 2 четверных тулупа

Стало известно, какой контент заявили фигуристки на произвольную программу в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России, который проходит в Москве.

Лидер соревнований по итогам КП Елизавета Туктамышева планирует исполнить в ПП два тройных акселя (первый – в связке с двойным тулупом). Вице-лидер Софья Акатьева заявила тройной аксель и два четверных тулупа. Софья Муравьёва, занимающая промежуточное третье место, также включила в заявку два тройных акселя.

Участницы представят свои произвольные программы сегодня, 13 ноября, начало соревнований – в 14:45 мск.

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