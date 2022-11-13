Трусова — о номере в шоу Плющенко: никогда не была так счастлива во время выступления

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова поделилась эмоциями от участия в шоу Евгения Плющенко. Трусова вместе с Марком Кондратюком выступили с совместным номером под композицию Филиппа Киркорова «Полетели».

«Вчера прошло шоу Евгения Плющенко «35 лет на льду». Хочу поблагодарить Яну Рудковскую за возможность участвовать в таком необычном номере! Это было очень интересно и незабываемо! Большое спасибо Никите Михайлову за постановку этого потрясающего номера! Отдельные слова благодарности Филиппу Киркорову за то, что согласился петь вживую! И, конечно, спасибо Марку (эмодзи «сердце»). Без него ничего бы не получилось! Никогда не была настолько счастлива во время выступления. Спасибо всем большое за поддержку», — написала Трусова в своих социальных сетях.