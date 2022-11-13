Хавронина — о третьем месте на этапе Гран-при в Москве: немножко расстроены баллами

Российская фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в танцевальном дуэте с Дарио Чиризано, прокомментировала третье место на четвёртом этапе серии Гран-при России.

«Сегодня катались достаточно хорошо, понравился наш прокат. Выдали максимум на сегодняшний день, дальше будем улучшаться. Мы довольны своими ощущениями, тем, как откатали. Конечно, немножко расстроены баллами — когда ты спортсмен, хочется победы. Будем работать дальше.

Глобально получилось всё, но, конечно, всегда есть маленькие недочёты. Потом будем смотреть, разбирать программу по видео. Было намного легче ехать, чем в Сочи, – всё равно накатываем программу, от старта к старту набираем соревновательный опыт. Четыре с плюсом я бы поставила», — передаёт слова Хаврониной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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