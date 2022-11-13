Хавронина — о финале Гран-при России: скажут ехать — поедем. Для нас главная цель — ЧР

Российская фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в танцевальном дуэте с Дарио Чиризано, рассказала, следит ли за гонкой за попадание в финал серии Гран-при России.

«Нет, не следили ещё за раскладами. Скажут ехать — поедем. Сейчас главное – к чемпионату России готовиться, дальше – как пойдёт. Будем накатывать программы, физику улучшать, что-то менять. Сейчас пару дней отдохнём и будем работать дальше. Главная цель на ЧР – кататься в кайф и показывать максимум. В этом году хочется выигрывать, как любому другому спортсмену, хочется быть конкурентоспособными, вызывать какие-то эмоции у зрителей, которые на нас смотрят», — передаёт слова Хаврониной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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