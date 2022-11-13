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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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«Хочется выиграть вообще всё». Тютюнина и Багин высказались о 2-м месте на этапе Гран-при

«Хочется выиграть вообще всё». Тютюнина и Багин высказались о 2-м месте на этапе Гран-при
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Российский танцевальный дуэт Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировал завоевание серебра на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.

Тютюнина. Сегодня считаем, что мы достаточно хорошо проехали. По крайней мере мне понравилось кататься на этих соревнованиях. Приятная атмосфера, публика, а результаты — будем работать. Второе место – это начало нашего пути.
Багин. Не успех точно. Нужно развиваться, тренироваться. Хочется выиграть вообще всё, каждому спортсмену этого хочется.
Тютюнина. Это такой спортивный дух.
Багин. А как заниматься спортом, чтобы не стремиться к первому месту? Да и мне уже не 18 лет.

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