«Хочется выиграть вообще всё». Тютюнина и Багин высказались о 2-м месте на этапе Гран-при

Российский танцевальный дуэт Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировал завоевание серебра на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.
Тютюнина. Сегодня считаем, что мы достаточно хорошо проехали. По крайней мере мне понравилось кататься на этих соревнованиях. Приятная атмосфера, публика, а результаты — будем работать. Второе место – это начало нашего пути.
Багин. Не успех точно. Нужно развиваться, тренироваться. Хочется выиграть вообще всё, каждому спортсмену этого хочется.
Тютюнина. Это такой спортивный дух.
Багин. А как заниматься спортом, чтобы не стремиться к первому месту? Да и мне уже не 18 лет.
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