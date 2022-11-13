«Совсем некуда кататься было». Тютюнина и Багин пожаловались на качество льда в Москве

Российский танцевальный дуэт Софья Тютюнина и Андрей Багин рассказал, над чем планируется работать в дальнейшем для улучшения результатов. Ранее фигуристы завоевали серебро на четвёртом этапе Гран-при России.

Багин. Больше актёрского мастерства, эмоций, скорости больше. В принципе, здесь ещё каток очень маленький. Ещё сложнее было.

Тютюнина. Совсем некуда кататься было.

Багин. Всё равно ещё очень много чего надо: чистоту элементов, входы, выходы, вращения. В принципе, над всем и больше надо работать.

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