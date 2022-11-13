Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Совсем некуда кататься было». Тютюнина и Багин пожаловались на качество льда в Москве

«Совсем некуда кататься было». Тютюнина и Багин пожаловались на качество льда в Москве
Комментарии

Российский танцевальный дуэт Софья Тютюнина и Андрей Багин рассказал, над чем планируется работать в дальнейшем для улучшения результатов. Ранее фигуристы завоевали серебро на четвёртом этапе Гран-при России.

Багин. Больше актёрского мастерства, эмоций, скорости больше. В принципе, здесь ещё каток очень маленький. Ещё сложнее было.
Тютюнина. Совсем некуда кататься было.
Багин. Всё равно ещё очень много чего надо: чистоту элементов, входы, выходы, вращения. В принципе, над всем и больше надо работать.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Туктамышева сразится за победу, но соперница из группы Тутберидзе владеет квадами. LIVE! Туктамышева сразится за победу, но соперница из группы Тутберидзе владеет квадами. LIVE!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022