«Совсем некуда кататься было». Тютюнина и Багин пожаловались на качество льда в Москве
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Российский танцевальный дуэт Софья Тютюнина и Андрей Багин рассказал, над чем планируется работать в дальнейшем для улучшения результатов. Ранее фигуристы завоевали серебро на четвёртом этапе Гран-при России.
Багин. Больше актёрского мастерства, эмоций, скорости больше. В принципе, здесь ещё каток очень маленький. Ещё сложнее было.
Тютюнина. Совсем некуда кататься было.
Багин. Всё равно ещё очень много чего надо: чистоту элементов, входы, выходы, вращения. В принципе, над всем и больше надо работать.
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