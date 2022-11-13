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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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«Люблю плакать после прокатов». Кагановская рассказала, сколько времени тратит на макияж

«Люблю плакать после прокатов». Кагановская рассказала, сколько времени тратит на макияж
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Российская фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцевальном дуэте с Валерием Ангелополом, рассказала, сколько у неё занимает процесс макияжа перед выступлением. Ранее дуэт выиграл четвёртый этап серии Гран-при России.

«Я очень сильно люблю плакать после соревнований, особенно когда хорошо прокатали. Но я сегодня очень долго делала макияж, все оценили, поэтому я решила, что плакать не буду, а то не успею ничего переделать.

Сколько времени уходит на макияж? Я сегодня встала за час сорок пять до тренировки, то есть в 4:45, чтобы сделать. Но это для меня такой отвлекающий ритуал, это мне приносит большое удовольствие. В повседневной жизни я особо не крашусь, а мне это нравится», — передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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