«Люблю плакать после прокатов». Кагановская рассказала, сколько времени тратит на макияж

Российская фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцевальном дуэте с Валерием Ангелополом, рассказала, сколько у неё занимает процесс макияжа перед выступлением. Ранее дуэт выиграл четвёртый этап серии Гран-при России.

«Я очень сильно люблю плакать после соревнований, особенно когда хорошо прокатали. Но я сегодня очень долго делала макияж, все оценили, поэтому я решила, что плакать не буду, а то не успею ничего переделать.

Сколько времени уходит на макияж? Я сегодня встала за час сорок пять до тренировки, то есть в 4:45, чтобы сделать. Но это для меня такой отвлекающий ритуал, это мне приносит большое удовольствие. В повседневной жизни я особо не крашусь, а мне это нравится», — передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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