Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Маи Михара стала победительницей 4-го этапа Гран-при ISU, Анастасия Губанова — третья

Маи Михара стала победительницей 4-го этапа Гран-при ISU, Анастасия Губанова — третья
Комментарии

В Шеффилде (Великобритания) завершились соревнования фигуристок в рамках четвёртого этапа серии Гран-при ISU в сезоне-2022/2023. Их победительницей стала представительница Японии Маи Михара, в сумме набравшая 217,43 балла. С небольшим отставанием на втором месте расположилась американка Изабо Левито (215,74). Тройку призёров замкнула Анастасия Губанова из Грузии.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Шеффилд. Женщины. Итоги

1. Маи Михара (Япония) – 217,43 балла
2. Изабо Левито (США) – 215,74
3. Анастасия Губанова (Грузия) – 193,11.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 4, Шеффилд, Великобритания
Женщины. Произвольная программа
13 ноября 2022, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Маи Михара
Япония
217.43
2
Изабо Левито
США
215.74
3
Анастасия Губанова
Грузия
193.11
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022