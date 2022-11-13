Маи Михара стала победительницей 4-го этапа Гран-при ISU, Анастасия Губанова — третья

В Шеффилде (Великобритания) завершились соревнования фигуристок в рамках четвёртого этапа серии Гран-при ISU в сезоне-2022/2023. Их победительницей стала представительница Японии Маи Михара, в сумме набравшая 217,43 балла. С небольшим отставанием на втором месте расположилась американка Изабо Левито (215,74). Тройку призёров замкнула Анастасия Губанова из Грузии.
Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Шеффилд. Женщины. Итоги
1. Маи Михара (Япония) – 217,43 балла
2. Изабо Левито (США) – 215,74
3. Анастасия Губанова (Грузия) – 193,11.
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