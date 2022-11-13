Туктамышева выиграла 4-й этап Гран-при России в борьбе с ученицами Тутберидзе и Плющенко

В Москве завершились соревнования фигуристок в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Их победительницей стала чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева. В сумме фигуристка набрала 234,63 балла. Ученице Алексея Мишина удалось стать лучшей как в короткой, так и в произвольной программе.
Примечательно, что, в отличие от конкуренток, Туктамышева не прыгнула ни одного квада в ПП. Судьи оценили её выступление в 150,58 балла, что на два с лишним балла больше, чем у Софьи Муравьёвой.
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России. Москва. Женщины. Итоги
1. Елизавета Туктамышева – 234,63 балла
2. Софья Муравьёва – 230,56
3. Софья Акатьева – 225,37.
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