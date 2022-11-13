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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Мишина: не ориентируемся на баллы, самое главное — кататься чисто и красиво

Мишина: не ориентируемся на баллы, самое главное — кататься чисто и красиво
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Российские фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов, а также их тренер Тамара Москвина высказались о победе на этапе Гран-при России.

«Москва, прежде всего хочу вас поблагодарить. Сегодня была невероятная поддержка, по которой мы соскучились, и мы действительно рады, что вам очень понравилось. Будем продолжать с каждым разом, чтобы всё было лучше и лучше. Дальше родная Пермь, Урал, встречай! Скоро будем готовиться», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Мишина: Целый месяц мы работали после первых наших соревнований и не теряли время даром. Не ориентируемся на баллы, самое важное — кататься чисто и красиво, получать свои уровни и дарить радость зрителям.

Москвина: Я подумала — чем же удивить в этом сезоне? Надо от Москвиной не что-то скромное и элегантное, а захватывающее, сверхъестественное — в общем, интересное. Думаю, дай-ка осмелею. Предложила ребятам, а они сказали: «Как здорово!» Так что это программа про Элвиса Пресли, про его подружку Анастасию Мишину, а я — руководитель этого дуэта.

Я измерила свой пульс перед тем, как ребята выходили на лёд, и думаю: раньше всегда было 12 за 10 секунд, а сейчас померила — 11 за 10. 11 на шесть — 66 — нормально! Это, по-моему, хорошее владение собой.

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