Мишина: не ориентируемся на баллы, самое главное — кататься чисто и красиво

Российские фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов, а также их тренер Тамара Москвина высказались о победе на этапе Гран-при России.



«Москва, прежде всего хочу вас поблагодарить. Сегодня была невероятная поддержка, по которой мы соскучились, и мы действительно рады, что вам очень понравилось. Будем продолжать с каждым разом, чтобы всё было лучше и лучше. Дальше родная Пермь, Урал, встречай! Скоро будем готовиться», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



Мишина: Целый месяц мы работали после первых наших соревнований и не теряли время даром. Не ориентируемся на баллы, самое важное — кататься чисто и красиво, получать свои уровни и дарить радость зрителям.



Москвина: Я подумала — чем же удивить в этом сезоне? Надо от Москвиной не что-то скромное и элегантное, а захватывающее, сверхъестественное — в общем, интересное. Думаю, дай-ка осмелею. Предложила ребятам, а они сказали: «Как здорово!» Так что это программа про Элвиса Пресли, про его подружку Анастасию Мишину, а я — руководитель этого дуэта.



Я измерила свой пульс перед тем, как ребята выходили на лёд, и думаю: раньше всегда было 12 за 10 секунд, а сейчас померила — 11 за 10. 11 на шесть — 66 — нормально! Это, по-моему, хорошее владение собой.