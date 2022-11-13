Мишина: не ориентируемся на баллы, самое главное — кататься чисто и красиво

Российские фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов, а также их тренер Тамара Москвина высказались о победе на этапе Гран-при России.
«Москва, прежде всего хочу вас поблагодарить. Сегодня была невероятная поддержка, по которой мы соскучились, и мы действительно рады, что вам очень понравилось. Будем продолжать с каждым разом, чтобы всё было лучше и лучше. Дальше родная Пермь, Урал, встречай! Скоро будем готовиться», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Мишина: Целый месяц мы работали после первых наших соревнований и не теряли время даром. Не ориентируемся на баллы, самое важное — кататься чисто и красиво, получать свои уровни и дарить радость зрителям.
Москвина: Я подумала — чем же удивить в этом сезоне? Надо от Москвиной не что-то скромное и элегантное, а захватывающее, сверхъестественное — в общем, интересное. Думаю, дай-ка осмелею. Предложила ребятам, а они сказали: «Как здорово!» Так что это программа про Элвиса Пресли, про его подружку Анастасию Мишину, а я — руководитель этого дуэта.
Я измерила свой пульс перед тем, как ребята выходили на лёд, и думаю: раньше всегда было 12 за 10 секунд, а сейчас померила — 11 за 10. 11 на шесть — 66 — нормально! Это, по-моему, хорошее владение собой.
- 13 ноября 2022
-
18:35
-
18:34
-
18:29
-
18:03
-
17:53
-
17:48
-
17:40
-
17:26
-
17:18
-
17:14
-
17:12
-
17:07
-
17:03
-
16:59
-
16:53
-
16:48
-
16:42
-
16:32
-
16:23
-
15:18
-
15:10
-
15:01
-
14:53
-
14:45
-
14:39
-
14:33
-
14:21
-
14:18
-
13:39
-
13:25
-
11:43
-
11:05
-
10:24
-
10:08
-
09:41