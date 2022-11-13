Софья Акатьева — о бронзе на 4-м этапе Гран-при: Тутберидзе сказала делать выводы

Российская фигуристка Софья Акатьева прокомментировала завоевание бронзы на четвёртом этапе серии Гран-при России.

«Я ощущаю, что у меня появилось желание больше выступать, чтобы исправить то, что сегодня не получилось. Была недоработка на тренировках, плюс было волнение, в принципе, оно есть всегда, поэтому, наверное, из-за этого. Буду стараться исправить все ошибки, пообщаюсь с тренерами, чтобы обсудить, где они были, и будем работать дальше.

Нога? С ней всё хорошо, даже не заметила ничего. Этери Георгиевна (Тутберидзе) сказала, что нужно сделать выводы и работать дальше, такое бывает, нельзя сдаваться, если какие-то неудачные прокаты. Как бороться с волнением? Это приходит с годами, надо прислушаться к себе», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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