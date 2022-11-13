Софья Муравьёва рассказала, что помешало ей выиграть 4-й этап Гран-при России

Российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала завоевание серебра на четвёртом этапе серии Гран-при в Москве.
«Довольна вторым местом. Прокатом тоже, но можно было получше. Зато есть над чем работать, уже знаю, над чем! Наверное, я подустала, ещё не успели полностью наработать выносливость. Зато по итогам очнулась, сразу пришла в себя. Всё хорошо, не расстраивайся, сейчас наработаем!
Была бы первой, если бы прыгнула два тройных акселя? Даже не тройной аксель, просто чисто откатала бы, не упала. Но что случилось, то случилось», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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