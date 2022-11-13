Туктамышева: показалось, что не так передала образ, падение — грубая ошибка

Победительница четвёртого этапа Гран-при России Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от своего выступления.

«Хорошее настроение. Я выиграла этот старт, и я очень рада этому. Был не самый лёгкий прокат произвольной в моей жизни, особенно после падения всегда трудно кататься, потому что ты концентрируешься по максимуму и понимаешь, что тебе больше нельзя ошибаться, поэтому ты, наверное, больше сил отдаёшь программе. Не знаю, я ещё себя не смотрела, не знаю, как это выглядело, мне показалось, что не так передала образ, потому что падение — ошибка достаточно грубая и может испортить впечатление, но после этого неожиданное первое место и сразу подъём эмоций.



В принципе, сегодня было состояние не праймовое, если можно так выразиться, поэтому пыталась концентрироваться на каждый элемент по максимуму, потому что понимала, что мне просто ничего не дастся, суетиться начала, собственно, из-за этого суетиться начала, потому что очень быстро на него пошла. Типичная моя ошибка, как говорит Алексей Николаевич, «ждать, присесть и прыгнуть», а я быстро-быстро, надо больше сил прикладывать, и получилась такая ошибка. В целом всё в порядке», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.