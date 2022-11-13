Елизавета Туктамышева: очень интересный турнир, это одна из самых больших побед за 2 года

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём выступлении на этапе Гран-при России.

«Самая большая победа с Rostelecom Cup? А как же мемориал Панина? (Смеётся). Но, конечно, здесь эмоции круче от победы, были мои прямые соперницы. Очень интересный турнир был, мне кажется, зрителям было очень интересно посмотреть, кто же победит, потому что мы все были очень близко. Мысленно от этого создавалось напряжение, потому что неизвестно, кто больше выстоит. Да, можно сказать, что это одна из моих самых больших побед за два года», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.