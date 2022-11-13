Туктамышева: не все таланты рождаются в больших городах. Нужно обучать с детства

Победительница четвёртого этапа Гран-при России Елизавета Туктамышева высказалась о своей победе.
«Публичность? Это часть фигурнокатательной жизни, к этому привыкаешь, это нравится, внимание публики, любовь публики — всегда очень приятное чувство, когда это искренне, ненаигранно, с любовью. Мне очень нравится давать автографы и фотографироваться, в этом нет трудности.
Моё фото на аккредитации? Это неожиданно очень. Меня, по-моему, только один раз в жизни на аккредитацию ставили. Но это приятно, дань уважения, наверное (смеётся). На документах у меня выработанное уже лицо, поэтому мне всегда нравится, как я получаюсь на документах. А если смотреть аккредитацию, то я бы выбрала другую фотографию.
Развитие фигурного катания в России? Везде надо развивать — в регионах, в крупных городах, чтобы больше талантов находить. Не все таланты рождаются в больших городах. Поэтому надо ездить с мастер-классами по разным городам, обучать с маленьких лет правильной технике. Можно открыть очень много хороших фигуристок и фигуристов, если смотреть пошире. В мастер-классах онлайн мало смысла, мало пользы, пустая трата времени для детей.
Смотрела ли предыдущие этапы Гран-при? Да, практически все. Но было не совсем интересно, потому что некоторые этапы были не очень интересные», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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