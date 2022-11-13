Туктамышева рассказала, какое вино предпочитает после победы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мыслями о своей победе на этапе Гран-при России.

«Какую бутылку вина можно купить в честь победы? Да даже если бы я не победила, то почему бы и нет? (Смеётся.) Не знаю, я так сильно не разбираюсь, но итальянское кьянти мне нравится.



Музыка поменялась? Да, кстати, это был какой-то прикол, как будто кто-то с телефона включил и эсэмэска пришла. Но это дело техники. Это меня даже немножко позабавило, во вращении я подумала: «Интересно». Даже музыка скакнула после такого. Но это не сбило меня, я даже люблю какие-то такие штуки. Было ли такое раньше? Может быть, было, но сейчас не вспомню», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.