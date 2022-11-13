Туктамышева: совесть не позволяет тратить все деньги сразу, я растягиваю удовольствие

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о победе на четвёртом этапе Гран-при России.

«Смена платья? Мы решили поменять платье, потому что предыдущее было красивое, но без идеи. Музыка такая, такой танец — мы хотели, чтобы платье больше соответствовало нашей программе. Мне кажется, что это платье больше подходит. Это практически чёрная роза — символ печали, но чёрное платье не хотели, потому что костюм чёрный к короткой. Решили бордовое — один из моих любимых цветов. Мне это платье очень нравится, надеюсь, отзывы о нём тоже будут положительные.

Цель на сезон? Если бы мы не поставили эту произвольную, мотивацию было бы сложнее найти. Мне интересно её накатывать, исполнять, потому что это новый для меня образ, и он такой глубокий, что всегда есть куда лучше. Была в этом сезоне, в начале сезона, мотивация показать новые программы. Не исключаю, что призовой фонд сыграл свою роль. Это не мотивация на сто процентов, но приятно достаточно.

Что на 500 тысяч можно купить? Много чего. Несколько классных сумок, подержанную машину. У всех свои приоритеты. У меня обычно совесть не позволяет тратить сразу, я растягиваю удовольствие», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.