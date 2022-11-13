Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли четвёртый этап Гран-при России

Определились победители и призёры четвёртого этапа Гран-при России в соревновании среди спортивных пар. Лучшими стали чемпионы мира – 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие от судей за свой прокат 247,72 балла. Второй результат показали москвичи Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Третьими стали Дарья Бояринцева и Роман Плешков.
Фигурное катание. Гран-при России. 4-й этап. Москва
Спортивные пары. Итоги
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 247,72.
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 214,19.
3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва) – 196,87.
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