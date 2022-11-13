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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Муравьёва: моё второе место — это подарок для Плющенко

Муравьёва: моё второе место — это подарок для Плющенко
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Российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала завоевание серебра на четвёртом этапе серии Гран-при в Москве.

«Насколько важно – попасть в финал? Это всегда важно, мне кажется. Это очень важно! Просто хотя бы прокатать там.

Юбилей Плющенко? До этого уже поздравляли, у меня уже все праздники смешались. Можно ли сказать, что второе место — подарок для Евгения Викторовича? Наверное.

Цели на ближайший сезон? Чистое катание. Когда мне желают победы, я поправляю — чистого катания. Чтобы не зацикливаться. Если кататься чисто, тогда можно победить.

Кто вдохновляет? Моя мама, мои тренеры, Евгения Медведева, Алина Загитова, Саша Трусова, Марк Кондратюк — все!» — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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