Киркоров выложил фото с семьёй Плющенко

Российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер Филипп Киркоров опубликовал в своих соцсетях совместную фотографию с семьёй двукратного олимпийского чемпиона, российского фигуриста Евгения Плющенко.
«Рад быть частью красивого шоу в честь Легенды спорта Евгения Плющенко. Я понял, что нас так крепко объединяет. У нас одинаковый юбилей! 35 лет на льду непревзойдённого Плющенко, и у меня 35 лет творческой жизни на сцене. Идём параллельной дорогой. Уже 35 лет. Только у Жени скользкая дорога, ему сложнее. Но тем и слаще победы! Поздравляю всю вашу талантливую семью! Вы уникальные. Самый гениальный продюсер и организатор, муза и душа Яна Рудковская. Я верю, что ваши маленькие белокурые ангелы, Саша и Арсений, побьют рекорды своих родителей!» — написал певец.
Фото: личный архив Филиппа Киркорова
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