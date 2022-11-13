Хабибуллина и Княжук прокомментировали своё выступление на этапе Гран-при

Российские фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, взявшие серебро на этапе Гран-при, высказались о своём выступлении.

«Впечатления супер», — передаёт слова Княжука корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



Хабибуллина: Очень понравилось здесь выступать, зал отличный, поддерживают классно. Очень хорошо поддерживают зрители, хлопают после каждого элемента, перед элементами уже начинают хлопать. Классный зал!



Не сбивает ли, когда хлопают перед элементом? Честно, нет. В прокатах даже не особо слышишь, только когда конец программы, начинаешь осознавать, что происходит. Потом пересматриваешь видео.



Княжук: По зрителям — просто супер! Отдельное спасибо нашей группе «ВКонтакте», этим замечательным людям за всё, что они сделали, очень приятно.



Хабибуллина: Нет ли сожаления, что не поехали в другие города на этапы? Сначала, когда я узнала про этапы в Москве, я немного расстроилась. Хотела очень в Сочи слетать, но потом поняла, что по организации в Москве… Самый большой город, много зрителей всегда. Сейчас я понимаю, что классно, что у нас два этапа в Москве было.



Княжук: Сейчас с нетерпением ждём поездки в Красноярск, наш любимый.



Хабибуллина: Да, Красноярск тоже очень любим, ждём чемпионат России теперь.



Мороженое? После проката — можно.



Следующий старт? Есть прыжковый турнир, если нас туда пригласят. А так следующий старт — чемпионат России. Чем готовы удивлять на прыжковом турнире? Секрет, не скажем.



Княжук: Как держать форму полтора месяца до следующего старта? Нам есть чем заняться, мы много всего нарабатываем.



Хабибуллина: Мы каждый день приходим, тренируемся, катаем программы, и в принципе полтора месяца — это не так много. У нас всё равно каждый раз контрольные прокаты, на тренировках бывают шестиминутки, как на старте, тренируем программу, поэтому нормально.



Княжук: Чего-то не хватило в концовке программы? Да нет, в конце у меня, наоборот, прилив сил случился. Во второй половине лучше себя чувствовал, чем в первой.



Хабибуллина: Я в середине как-то подустала, потом в принципе открылось второе дыхание. То, что там поддержка не получилась, честно — не от усталости.



Княжук: Мы ещё приехали на шесть секунд раньше, чем должны, и пришлось, как в короткой, импровизировать, придумывать много нового.