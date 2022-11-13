Гуменник: сделал работу над ошибками, выбрал оптимальный вариант и не ошибся

Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал победу на четвёртом этапе Гран-при России.
«Сделал работу над ошибками, выбрал оптимальный вариант и не ошибся. Получилось подавляющее большинство элементов. Один элемент за все программы я сделал не очень удачно — в конце должен был быть каскад лутц-риттбергер-аксель, но нога пошла на тулуп. Я вовремя вспомнил, что тройной тулуп уже сделал и повторы исчерпаны. Пришлось сделать двойной.
Вообще, основные варианты программы стараюсь заранее продумать — если с чего-то упаду, куда каскад приделать, например. На льду могу ступить и сделать что-то очень плохое, что вообще под звезду пойдёт.
После Сочи старались накатать программу, чтобы она более легко получалась, чтобы я мог и прыжки с лёгкостью делать, и не забывать о хореографии. Дальше — по всей видимости, чемпионат России. Перед этим, по-моему, ещё прыжковый турнир. Готовлю к нему сюрпризы, но раскрывать карты не буду. Приглашаю всех на прыжковый турнир в Санкт-Петербурге!» — рассказал Гуменник в интервью двукратному олимпийскому чемпиону Максиму Транькову.
- 13 ноября 2022
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