Гуменник: Туктамышева предпочитает вино после победы? А я водички попить и поспать

Победитель четвёртого этапа Гран-при России в Москве Пётр Гуменник высказался о своей победе на турнире.



«Что сказал Коган? Рад, что я собрался, смог всё сделать. Эмоции? Рад, эндорфины. Теоретически я понимал, что есть возможность победить, потому что, наверное, если сразу подумать, что возможности нет, так даже сложно будет кататься. Победа — это стимул. Самая ли это большая победа в карьере? Учитывая, что это теперь Гран-при… Победителем этапа Гран-при я становлюсь первый раз. Но на этапе Кубка России я уже побеждал.



Второе место с чистым прокатом лучше, чем первое место с падениями? В зависимости от того, что ждать от соревнований. На Олимпийских играх абсолютно точно первое место лучше будет, чем чистый прокат. А где-то на тренировочных соревнованиях возможно, конечно, чистый прокат.



Цель на сезон? Очень важно в сборную попасть на следующий год. Постараться на чемпионате России в призы попасть.



Как победу буду отмечать? В поезде. Туктамышева предпочитает вино? А я водички попить и поспать.



Можно ли сказать, что мой статус изменится после победы? Да, это важная победа, я уже давно не побеждал — год назад последняя победа была. Это соревнование очень важное. Поздравили ли другие ребята? Да, и Женя Семененко, и Миша Коляда», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.