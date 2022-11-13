Выступление Акатьевой на Гран-при России закончилось судейским скандалом

На четвёртом этапе Гран-при России в Москве, при выступлении фигуристки Софьи Акатьевой, четверо судей нарушили правило оценивания компонентов программы при выставлении оценок.



В соответствии с коммюнике Международного союза конькобежцев, при наличии в программе двух и более серьезных ошибок максимальная оценка за компоненты не должна превышать 8,75.



Акатьева в прокате допустила три серьёзные ошибки – упала на тройном акселе и двух четверных тулупах. В её протоколе значатся шесть оценок от четырёх судей выше 8,75.

Акатьева набрала 225,37 баллов и показала третий результат на Гран-при России в Москве. Второй стала Софья Муравьёва (230,56). Победила в соревнованиях Елизавета Туктамышева (234,63).