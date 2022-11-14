Видео победного проката Елизаветы Туктамышевой на Гран-при в Москве

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева стала победительницей четвёртого этапа серии Гран-при России.
За два проката Туктамышева набрала набрала 234,63 балла и заняла первое место. На втором месте финишировала Софья Муравьёва. За короткую и произвольную программу фигуристка набрала – 230,56. Призовую тройку замкнула Софья Акатьева, которая набрала 225,37 балла.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с победным прокатом Туктамышевой в произвольной программе.
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