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«Счастлива». Елизавета Туктамышева показала фото после победы на этапе ГП России в Москве

«Счастлива». Елизавета Туктамышева показала фото после победы на этапе ГП России в Москве
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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Вчера, 13 ноября, Туктамышева одержала победу на четвёртом этапе Гран-при России. Турнир проходил в Москве.

«Счастлива», — подписала Елизавета фотографию, сделанную после победы.

Посмотреть снимок можно в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

Второе место на четвёртом этапе Гран-при России заняла Софья Муравьёва. Замкнула тройку Софья Акатьева.

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