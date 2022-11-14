В команде Тутберидзе обратились к Софье Акатьевой, ставшей третьей на ГП России в Москве

В команде заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратились к российской фигуристке Софье Акатьевой, занявшей третье место на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. Фигуристку поздравили с бронзовой медалью.

«Поздравляем Софью Акатьеву с бронзой на четвёртом этапе Гран-при России», — отмечается в посте команды Тутберидзе.

Фото: из соцсетей команды тутберидзе

Напомним, победу на четвёртом этапе Гран-при России одержала чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева. Второй стала Софья Муравьёва.

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