В команде Тутберидзе обратились к Софье Акатьевой, ставшей третьей на ГП России в Москве

В команде заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратились к российской фигуристке Софье Акатьевой, занявшей третье место на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. Фигуристку поздравили с бронзовой медалью.
«Поздравляем Софью Акатьеву с бронзой на четвёртом этапе Гран-при России», — отмечается в посте команды Тутберидзе.
Фото: из соцсетей команды тутберидзе
Напомним, победу на четвёртом этапе Гран-при России одержала чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева. Второй стала Софья Муравьёва.
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