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Видео: выступление Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве

Видео: выступление Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве
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Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева стала победительницей четвёртого этапа серии Гран-при России в Москве.

В сумме Туктамышева набрала 234,63 балла. Ученица Алексея Мишина победила как в короткой, так и в произвольной программе.

Примечательно, что, в отличие от конкуренток, Туктамышева не прыгнула ни одного квада в ПП. Судьи оценили её выступление в 150,58 балла, что на два с лишним балла больше, чем у занявшей второе место Софьи Муравьёвой.

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