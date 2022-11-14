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Видео: три падения Акатьевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве

Видео: три падения Акатьевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве
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Российская фигуристка Софья Акатьева завоевала бронзу на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

Акатьева набрала 225,37 баллов, а её выступление обернулось судейским скандалом. Четверо судей нарушили правило оценивания компонентов программы при выставлении оценок. Акатьева в прокате допустила три серьёзные ошибки – упала на тройном акселе и двух четверных тулупах. В её протоколе значатся шесть оценок от четырёх судей выше 8,75.

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