Видео: выступление Гуменника на четвёртом этапе Гран-при России в Москве

Фигурист Пётр Гуменник стал победителем соревнований в мужском одиночном катании на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

Гуменник за свой произвольный прокат получил 185,80 балла и в сумме набрал 280,65 балла. Второе место занял Евгений Семененко, он набрал 272,68 балла. Третье место досталось Михаилу Коляде (270,51).

Гуменник является бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров 2020 года, а также получил серебряную медаль в юниорском финале Гран-при в 2018 году.

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