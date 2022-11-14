Радионова: буду рада, если Туктамышева задаст тенденцию долголетия в одиночном катании

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова прокомментировала победу чемпионки мира того же года Елизаветы Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
«Хочется поздравить Лизу с победой! Молодец, что до сих пор на таком уровне она не просто катается, а держит высокий уровень, – это тоже очень важно. Очень рада её победе, она действительно заслуженная. Большое уважение к Лизе!
Буду очень рада, если Лиза задаст тенденцию долголетия в женском одиночном катании — и за ней подтянутся другие девочки. Прошло уже несколько олимпийских циклов, поколений фигуристок, а она всё на том же высоком уровне, где и была. С каждым годом она становится сильнее. Вот в её арсенале уже и четверной тулуп», – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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