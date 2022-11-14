Фигуристка Акопова пройдёт медобследование в Москве после снятия с Гран-при России

Фигуристка Карина Акопова, которая выступает в парном катании с Никитой Рахманиным, пройдёт медицинское обследование в Москве после снятия с четвёртого этапа Гран-при России.



В воскресенье Акопова и Рахманин приняли решение сняться с соревнований перед произвольной программой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве из-за обострившейся травмы спины у фигуристки.



«На разминке у Карины прихватило спину, пришлось сняться. Эта травма её уже беспокоила, произошло обострение. Карина остаётся в Москве для прохождения обследования и лечения», — рассказал тренер спортсменов Фёдор Климов.



Карине Акоповой 19 лет, Никите Рахманину 23 года. На чемпионате России в декабре 2021 года фигуристы заняли шестое место.

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