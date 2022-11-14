Татьяна Тарасова назвала конкурентку Валиевой и Трусовой за звание лучшей в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева в состоянии побороться с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях Камилой Валиевой и серебряным призёром ОИ-2022 в женском одиночном катании Александрой Трусовой за звание лучшей фигуристки России. Вчера, 13 ноября, 25-летняя Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве.
«Победа Туктамышевой абсолютно по делу, тут другого мнения быть не может. Это высококлассная, отличная фигуристка, всё очевидно. Если она сможет сохранить такую форму, то по-любому сможет побороться с Валиевой и Трусовой за звание лучшией фигуристки России», — цитирует Тарасову «РБК-Спорт».
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