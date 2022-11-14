Евгений Плющенко оценил 2-е место своей ученицы Муравьёвой, уступившей только Туктамышевой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал итоги четвёртого этапа Гран-при России в Москве. В женском одиночном катании второй стала ученица Плющенко Софья Муравьёва, проигравшая только чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой.
«Софья Муравьёва для себя очень достойно и очень хорошо выступила на турнире в Москве. Это связано с тем, что мы лечим её уже четыре месяца, боремся с её травмой. Но она показала блестящий результат и блестящее катание.
Да, была ошибка в произвольной программе, но она связана с травмой, которую пока не удаётся полностью ликвидировать. Но Соня проявила характер. У неё великолепное катание и большое будущее. Именно лёгкое, молодое, воздушное, женское, красивое катание. Сейчас мы продолжаем восстанавливаться и готовиться к следующему турниру, который пройдет в Перми», — цитирует Плющенко «РИА Новости Спорт».
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