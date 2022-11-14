Елена Вайцеховская: Туктамышева не победит Акатьеву и Петросян при их чистом катании

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская высказала мнение, что чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не сможет опередить Софью Акатьеву и Аделию Петросян, если те не будут ошибаться. В минувшие выходные 25-летняя Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве, опередив Софью Муравьёву и Акатьеву.
«При всех более чем заслуженных дифирамбах в адрес Туктамышевой стоит заметить, что одиночное катание (неважно, женское или мужское) — достаточно жестокая штука: на последнем этапе ГП в пользу Лизы сильно сыграло то, что Софья Акатьева оказалась не в ногах и трижды жёстко упала (почему при этом не пострадала вторая оценка фигуристки, я, честно признаться, не поняла), а Софья Муравьёва долго восстанавливалась после травмы, едва успела восстановить тройной аксель, но от четверных прыжков пришлось временно отказаться.
Если же взглянуть на цифры в протоколе, становится понятно, что позиции Туктамышевой уязвимы: базовая сложность её произвольной программы с двумя тройными акселями составляет 65,29, в то время как текущий контент Валиевой тянет на 69,61, Акатьевой — на 79,11, а абсолютная рекордсменка по сложности Аделия Петросян имеет 81,75.
В переводе на слова это означает, что обыграть ту же Акатьеву или Петросян при безошибочном катании этих фигуристок Лиза не сумеет чисто математически», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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