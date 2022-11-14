Алёна Косторная назвала свой актуальный и идеальный вес
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, сколько весит в настоящий момент, и призналась, что её идеальный вес меньше.
«Сколько вешу? 45 кг. Это нормально для фигурного катания. Хотя мой идеальный вес 42 кг.
Если я набираю лишние 800 г, то на тренировке не делаю прыжки. Можно травмироваться. Но похудеть для меня не проблема. За одну тренировку могу сбросить граммов 200», — приводит слова Косторной «Вести Тула».
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