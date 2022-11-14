Медведева впервые выступила на «Ледниковом периоде» после ухода Милохина. Фото проката

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева вернулась в телепроект «Ледниковый период» с новым партнёром. Ранее Медведева выступала с российским тиктокером Даней Милохиным. Но в октябре 2022 года Милохин неожиданно объявил об уходе из проекта.
Новым партнёром Медведевой стал известный российский актёр Фёдор Федотов. Он является действующим победителем «Ледникового периода». В минувшем сезоне телепроекта Федотов катался в паре с двукратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Волосожар. Что касается Медведевой, то она с Милохиным заняла тогда третье место.
Лучшие кадры с выступления Евгении Медведевой и Фёдора Федотова на «Ледниковом периоде» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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