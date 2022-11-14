Дело Валиевой в CAS будут рассматривать трое судей

Допинговое дело олимпийской чемпионки 2022 года, российской фигуристки Камилы Валиевой в CAS будут рассматривать трое судей: одного выберет ВАДА, второго – Валиева и РУСАДА, третьего выберут назначенные сторонами судьи.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) решения о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил, а также вынести дисквалификацию сроком на четыре года и аннулировать результаты фигуристки.

8 ноября ВАДА передало допинг-дело Камилы Валиевой в CAS.

Ранее РУСАДА сообщило, что не будет публично объявлять вердикт по данному делу. Валиева является защищённым лицом – на момент сдачи положительной допинг-пробы ей было 15 лет.