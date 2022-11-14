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Ренат Лайшев: требования ВАДА дисквалифицировать Валиеву на четыре года её только закаляют

Ренат Лайшев: требования ВАДА дисквалифицировать Валиеву на четыре года её только закаляют
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал требование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года дисквалифицировать олимпийскую чемпионку 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилу Валиеву и отобрать у неё титулы.

Напомним, на Олимпиаде-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Сегодня, 14 ноября, ВАДА потребовало от CAS санкций для Камилы.

«Мы ожидали это, что они так будут поступать. Тем самым они только закаляют Валиеву, пристав к ней ещё на Олимпиаде. Тем сильнее будет наша спортсменка. Она должна быть спокойна, Камила – лучшая в мире.

Мы все вместе должны её поддержать, а пожелать — такого же трудолюбия, радовать нас своей красотой на ледовых аренах», – сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

ВАДА требует забанить Валиеву на четыре года и отобрать все медали! Следим онлайн ВАДА требует забанить Валиеву на четыре года и отобрать все медали! Следим онлайн

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