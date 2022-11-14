Ирина Роднина отреагировала на требование ВАДА дисквалифицировать Камилу Валиеву на 4 года

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала требование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года дисквалифицировать олимпийскую чемпионку 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилу Валиеву и отобрать у неё титулы.
Напомним, на Олимпиаде-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Сегодня, 14 ноября, ВАДА потребовало от CAS санкций для Камилы.
«Мы не знаем, на чём это основано. Всё расследование ведется в закрытую. Нам это РУСАДА сообщит. ВАДА подало в CAS, как они и предупреждали.
Конечно, это жестоко, особенно по отношению к Камиле. Понятное дело, раз она оберегается правом, поскольку она несовершеннолетняя, ей нет 18 лет, расследование ведётся в закрытую. Она-то всё равно фигуристка, так бы, наверное, в этой ситуации должны отвечать взрослые: те, кто её тренирует, её родители. Мы же не знаем, какие препараты, понимаете? Мы только можем догадываться.
В данной ситуации она несовершеннолетняя. Значит, за неё ответственность несут родители и тренерский штаб», — цитирует Роднину Sport24.
Ранее Елена Вайцеховская предложила, как не допускать допинг-скандалов, как с Камилой Валиевой.
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