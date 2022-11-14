Президент ФФККР прокомментировал требование ВАДА дисквалифицировать Валиеву на 4 года

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал требование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года дисквалифицировать олимпийскую чемпионку 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилу Валиеву и отобрать у неё титулы.

Напомним, на Олимпиаде-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Сегодня, 14 ноября, ВАДА потребовало от CAS санкций для Камилы.

По словам Горшкова, он не сомневается, что Валиева невиновна.

«Никаких комментариев по этому вопросу мы дать не можем, поскольку федерация не является стороной процесса. Но мы не сомневаемся в невиновности Камилы Валиевой», — цитирует Горшкова ТАСС.

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