«Пиджак, конечно, жалко! Он-то тут при чём?» Энберт — о заниженных оценках судей

Cеребряный призёр на Олимпийских играх 2018 года в командных соревнованиях, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российский фигурист Александр Энберт, выступавший в парном катании, опубликовал пост в соцсетях, в котором пошутил о заниженных оценках судей.
«1. Учишь сложные моменты, отрабатываешь каждую мелочь в надежде получить 12.00 балла…
2. Катаешь программу, стараешься изо всех сил, буквально выпрыгиваешь из одежды…
3. Получаешь 11.70… во всей этой истории пиджак, конечно, жалко! Он-то тут при чём?
Друзья, огромное спасибо за вашу поддержку, мы стараемся для вас, и я очень рад, что вам нравятся наши программы», — написал Энберт.
Александр Энберт выступал в спортивной паре с Натальей Забияко. В 2020 году пара объявила о завершении карьеры. С тех пор Энберт принимает участие в ледовых шоу.
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