Щербакова: иногда слежу за международными стартами, но больше — за этапами Гран-при России

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как проходит её восстановление после операции.

«Если говорить о сегодняшнем выступлении, то я не настолько заранее о нём узнала. Последние дни я старалась подготовиться как можно лучше. Признаюсь, сейчас очень нервничаю, потому что выйти на лёд мне только предстоит. Если говорить в принципе о моём восстановлении, то сейчас на тренировках я стараюсь сделать максимум своих возможностей на данный момент. Это ещё по сравнению с нашими обычными тренировками можно назвать, наверное, лечебной физкультурой, но я очень стараюсь прийти в форму, а дальше загадывать не буду.

Я смотрю соревнования. Иногда смотрю международные, но больше я слежу за этапами Гран-при России. Очень интересно наблюдать за ребятами, за многих переживаю очень сильно. Но, конечно, это не сравнится с личными выступлениями на соревнованиях. Много чего запомнилось, но выделять конкретно не буду.

Мне кажется, на льду за себя я чувствую больше ответственности, потому что это, наверное, моя основная профессия, моё главное занятие. Я чувствую на себе больше ответственности, когда выхожу на лёд, будь то соревнования или шоу, хотя соревнования никогда по накалу эмоций не сравнятся с выступлением на шоу. Сейчас я особенно нервничаю, потому что это мой первый выход на лёд после операции.

Я сама очень люблю фигурное катание, мне приятно, что мой опыт вдохновил кого-то на результаты или пойти в фигурное катание. Не могу сказать, что после Олимпиады я как-то изменила отношение к этому и стала чувствовать ещё больше ответственность, но мне очень приятно, что мои выступления кого-то вдохновляют», — сказала Щербакова на пресс-конференции, посвящённой Кубку Московского спорта по фигурному катанию.

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