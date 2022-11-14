Глейхенгауз — о ПП Валиевой по мотивам Олимпиады: читал, что мы мучаем девочку

Российский тренер и постановщик программ в группе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о неоднозначной реакции на новую произвольную программу Камилы Валиевой.

«В самом начале сезона на прокатах была звуковая дорожка новостей, мы от неё не отказались, просто слишком часто использовать это не хотели, и, скорее всего, вернёмся к этому к чемпионату России. Я читал много интересного об этой программе, о том, что мы мучаем девочку. Как вы понимаете, если бы мы это всё не обсудили и Камиле не понравилась наша идея, то этой программы бы не было, потому что, конечно же, мы прислушиваемся к желанию спортсмена, какую именно программу катать. Мне кажется, что можно по-разному относиться к этой постановке, но те эмоции, которые она нам подарила именно на прокатах, мне кажется, это одно из самых сильных выступлений этого сезона», — сказал Глейхенгауз на пресс-конференции, посвящённой Кубку Московского спорта по фигурному катанию.