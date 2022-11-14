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Даниил Глейхенгауз — о деле Валиевой: мне много чего хотелось бы сказать

Даниил Глейхенгауз — о деле Валиевой: мне много чего хотелось бы сказать
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Российский тренер и постановщик программ в группе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отказался комментировать ход допингового дела своей подопечной Камилы Валиевой.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не намерено публиковать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки. Известно, что расследование завершилось. При этом Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в ответной реакции допустило, что потребует от РУСАДА раскрытия подробностей из-за вызванного резонанса, после чего обратилось с CAS (Спортивный арбитражный суд), который зарегистрировал заявление организации.

«Слушайте, по вопросам этого дела мне всегда много чего хотелось сказать, но с юридической точки зрения я этого сделать не могу», — сказал Глейхенгауз на пресс-конференции, посвящённой Кубку Московского спорта по фигурному катанию.

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