«У всех своя правда». Нина Мозер высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер поделилась мнением о ходе допингового дела Камилы Валиевой.

«У нас нет точных ответов, а когда нет точных ответов, тогда не надо размышления свои допускать в публичное пространство. Я проходила такие вещи со своей спортсменкой, то есть я знаю, насколько многие вещи несправедливы, поэтому обсуждать и комментировать я не буду. У всех своя правда. Истину и правду знают только участники данных событий.

Когда-то в Пхёнчхане на Олимпийских играх после командника я обращалась к журналистам и просила: «Пожалуйста, не создавайте вокруг спортсменов ненужный ажиотаж ненужными вопросами». Потому что сложно на них отвечать в силу того, что ты сам не понимаешь, где правда, а где ложь», — сказала Нина Мозер на пресс-конференции, посвящённой Кубку Московского спорта по фигурному катанию.