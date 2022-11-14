«У всех своя правда». Нина Мозер высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер поделилась мнением о ходе допингового дела Камилы Валиевой.
«У нас нет точных ответов, а когда нет точных ответов, тогда не надо размышления свои допускать в публичное пространство. Я проходила такие вещи со своей спортсменкой, то есть я знаю, насколько многие вещи несправедливы, поэтому обсуждать и комментировать я не буду. У всех своя правда. Истину и правду знают только участники данных событий.
Когда-то в Пхёнчхане на Олимпийских играх после командника я обращалась к журналистам и просила: «Пожалуйста, не создавайте вокруг спортсменов ненужный ажиотаж ненужными вопросами». Потому что сложно на них отвечать в силу того, что ты сам не понимаешь, где правда, а где ложь», — сказала Нина Мозер на пресс-конференции, посвящённой Кубку Московского спорта по фигурному катанию.
- 14 ноября 2022
-
19:07
-
18:02
-
17:52
-
17:46
-
17:39
-
17:09
-
16:20
-
16:05
-
15:50
-
15:30
-
15:02
-
15:00
-
14:26
-
14:17
-
14:11
-
14:01
-
13:50
-
13:30
-
13:25
-
12:58
-
12:52
-
11:32
-
11:10
-
10:52
-
10:33
-
10:07
-
09:50
-
09:07
-
08:27
-
07:34
-
04:26
-
02:52
- 13 ноября 2022
-
23:51
-
23:32
-
23:03