Валиева и Туктамышева показали шикарные образы к шоу «История любви Шахерезады»
Поделиться
Действующая чемпионка Европы и России Камила Валиева опубликовала в социальных сетях совместные фото с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой. Фигуристки приняли участие в фотосессии, посвящённой старту ледового шоу «История любви Шахерезады».
«До премьеры «История любви Шахерезады» осталось 39 дней! Мы продолжаем готовиться и сегодня приняли участие в съёмке. Показываю закулисье и напоминаю, что я выступаю в шоу с 30 декабря в роли Богини. Как вам наши образы?» — подписала фото Валиева.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
20:26
-
19:07
-
18:02
-
17:52
-
17:46
-
17:39
-
17:09
-
16:20
-
16:05
-
15:50
-
15:30
-
15:02
-
15:00
-
14:26
-
14:17
-
14:11
-
14:01
-
13:50
-
13:30
-
13:25
-
12:58
-
12:52
-
11:32
-
11:10
-
10:52
-
10:33
-
10:07
-
09:50
-
09:07
-
08:27
-
07:34
-
04:26
-
02:52
- 13 ноября 2022
-
23:51
-
23:32
Партнерский контент