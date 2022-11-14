Валиева и Туктамышева показали шикарные образы к шоу «История любви Шахерезады»

Действующая чемпионка Европы и России Камила Валиева опубликовала в социальных сетях совместные фото с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой. Фигуристки приняли участие в фотосессии, посвящённой старту ледового шоу «История любви Шахерезады».

«До премьеры «История любви Шахерезады» осталось 39 дней! Мы продолжаем готовиться и сегодня приняли участие в съёмке. Показываю закулисье и напоминаю, что я выступаю в шоу с 30 декабря в роли Богини. Как вам наши образы?» — подписала фото Валиева.

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