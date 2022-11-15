Евгений Плющенко обратился к своей ученице Муравьёвой, уступившей только Туктамышевой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к своей ученице Софье Муравьёвой, которая на четвёртом этапе Гран-при России в Москве проиграла только чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой.
«Соня Муравьёва открыла сезон Гран-при с серебряной медалью! Рад, что программа-минимум сделана!
Ты боец, и твой чемпионский характер проявляется с каждым стартом! Путь наш непростой, но я уверен, что он будет очень интересным и ярким! Верим в тебя и всегда рядом! Бомби, чемпионка!» — написал Плющенко в своих социальных сетях.
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